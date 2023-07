Altre buone indicazioni per Alvini: lo Spezia batte 4-3 il Bochum

Seconda uscita e ancora buone indicazioni per Massimiliano Alvini e il suo nuovo Spezia, che piega in rimonta il Bochum e vince ancora, dopo aver battuto pochi giorni fa il Sassuolo. Ottima prova da parte delle Aquile, che lasciano ancora una volta intravedere i dettami dati dal nuovo tecnico in queste settimane di lavoro a Santa Cristina Valgardena e concludono il ritiro con un’altra buona dose di fiducia.

Quattro cambi nello Spezia nel primo tempo rispetto all’amichevole contro il Sassuolo. Dentro Serpe per Bertola in difesa, spazio per Sanca al posto di Candelari ed esodio per Verde ed Esposito, che prendono il osto di Cipot e Zurkowski. Il modulo è confermato il 4-3-3 visto già domenica contro il neroverdi e le Aquile partono con buone idee. Lo Spezia cerca molto la verticalità come chiede mister Alvini, appoggiandosi a Moro che agisce da 9 e lavora molto bene spalle alla porta, subendo però alla lunga il mismatch con i centrali del Bochum, che agiscono tre contro uno. Ritmi non altissimi, ma agonismo da gara vera, molto più alto rispetto alla sfida con il Sassuolo di qualche giorno fa. Tanti falli, tanto interventi duri ma non grande spettacolo in una gara con poche conclusioni. Ci prova Moro, Sanca mette in mezzo diversi cross, ma il gol che sblocca la partita è del Bochum: il giapponese Asano sgasa in area, lascia sul posto Nikolaou e mette in mezzo per Daschner, che porta in vantaggio i tedeschi, che chiudono sopra il primo tempo.

