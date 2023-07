Alvini vola basso: “Contento per i ragazzi, ma siamo molto lontani”

Lo Spezia vince ancora, batte il Bochum in amichevole a Bressanone e chiude con il piede giusto il ritiro di Santa Cristina Valgardena. “Il risultato in queste amichevoli conta il giusto, sicuramente fa piacere per la squadra, per i ragazzi, per l’ambiente”, spiega Massimiliano Alvini nel post gara. “Sono contento per questo, poi c’è da lavorare tanto. Mi è piaciuto l’atteggiamento, sono due partite che mi sta soddisfacendo, poi l’aspetto mentale, il voler fare la partita nelle due fasi. Oggi abbiamo regalato qualcosa di troppo sui gol, ce la siamo complicata dopo averla ripresa proprio quando, secondo me, la avevamo in mano, ma i ragazzi sono stati bravi a volerla recuperare ed è un bell’atteggiamento”.

Lo Spezia conquista ancora una vittoria mostrando buoni passi avanti, ma per il tecnico c’è ancora molto da lavorare: “Siamo lontani, tanto lontani al momento. Arriviamo alla fine da un ritiro positivo, macchiato da un infortunio grave, a Wisniewski, che ci ha penalizzato e questa è la nota dolente di questi 20 giorni. Devo dare merito ai ragazzi per come hanno lavorato, alla società per aver organizzato un ritiro fantastico, in cui siamo stati benissimo. Arriviamo alla fine con un bilancio che ci porta questo, ma abbiamo lavorato per creare una squadra”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com