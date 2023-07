Cani cercano una nuova casa, Comune di Castelnuovo si fa promotore delle adozioni

Il Comune di Castelnuovo Magra in queste ore si è fatto promotore dell’adozione di alcuni cani meticci incrociati Lagotto (razza italiana solitamente utilizzata per la ricerca dei tartufi) di età compresa fra i 7 e i 12 mesi. Gli animali, 34 in tutto, sono in ottima salute e fin qui sono stati amorevolmente curati da una signora che però non riesce più a seguirli nel migliore dei modi visto il numero sempre più elevato di esemplari che vivono fra la sua abitazione e il giardino adiacente. Per questo l’amministrazione si è impegnata per cercare una nuova sistemazione ad alcuni di loro alleggerendo così l’impegno della donna e scongiurando anche un eventuale trasferimento in canile . “Lanciamo un appello – afferma il sindaco Montebello – a quanti hanno a cuore le sorti degli animali e la possibilità di adottarne uno. Invitiamo quindi tutti gli interessati a contattare per ogni ulteriore informazione la volontaria Marzia Lazzoni (tel. 347.2391774) che è referente per la campagna di adozioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com