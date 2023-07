C’è uno spezzino sul podio “cover” del Concorso di Arenzano

E’ giunto al termine il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle” 2023, la kermesse organizzata da ACM – Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano. Le finali si sono svolte al Parco Figoli della città ligure, con la presentazione della conduttrice radiofonica Marina Minetti.

Il concorso vuole valorizzare gli artisti emergenti e non, i musicisti, i cantautori, grazie ad una band e ad un’Orchestra dal vivo diretta quest’anno dai Maestri Massimo Vivaldi, Giampaolo Caviglia ed Alessandro Arbocò. Due le tradizionali categorie che si sono esibite: “Autori – Inediti” e “Interpreti – Cover”. A vincere la categoria Inediti, è Giorgia Varriale, che ad Arenzano gioca in casa, anche se da anni vive a Milano dove studia. Giorgia si è aggiudicato il primo premio, ovvero la produzione del brano vincitore, “Sale”, o del videoclip dello stesso. La giuria – formata dal critico musicale e scrittore Andrea Podestà, dalla giornalista Cristina Capacci, da Sara Damonte direttrice della Compagnia Sipario Strappato, dalla cantautrice Valentina Amandolese e dallo speaker radiofonico Antonio Vallarino – ha valutato positivamente anche i brani e le interpretazioni di Paola Damiani (Ranica, BG) con “Si fa presto a dire amore”, classificatasi seconda e di Elena Passalacqua, genovese che ha portato sul palco del Concorso, la canzone “M’ama non m’ama”.

