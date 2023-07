“Deve pagare 4.500 euro per gli elettrodomestici”, alla Foce anziana truffata da finto corriere

Genova. “Mi deve pagare 4.500 euro per gli elettrodomestici che ha ordinato suo figlio”: così un truffatore è riuscito a sottrarre a una donna di 86 anni i contanti e i gioielli che aveva in casa, fuggendo con il bottino e lasciando l’anziana confusa e spaventata.

L’ennesimo raggiro è andato in scena in via Cipro, alla Foce, e il “modello” è uno di quelli usati più di frequente: il figlio che fa una richiesta di soldi all’anziano genitore per un’emergenza. In questo caso il truffatore si è finto appunto il figlio dell’anziana donna e le ha prima chiesto di andare al suo posto all’ufficio postale per ritirare un pacco, poi, al rifiuto, le ha detto che avrebbe mandato un corriere a casa sua.

