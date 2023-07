“Elios – Roma era di nuovo lì”, il nuovo romanzo di Andrea Catalani

535 d.C. Giustiniano, Imperatore romano d’Oriente, da Costantinopoli lancia la campagna italica volta alla ricostituzione dell’antico Impero. E’ questo il punto di partenza di Elios – Roma era di nuovo lì, nuovo libro dello scrittore e giornalista spezzino Andrea Catalani, il quinto pubblicato con la casa editrice spezzina Il Filo di Arianna. Uno scenario di assedi, battaglie, saccheggi e carestie, quello del romanzo di Catalani, nelle cui 181 pagine asce e si impone dirompente l’amore fra Isadora ed Elios, lei una bella romana di Verona, lui membro delle forze speciali bizantine. Il libro sarà presentato in anteprima al Valdivara Book Festival di Varese Ligure sabato prossimo 29 luglio alle 11.30, dove sarà possibile acquistarlo allo stand de Il Filo di Arianna; il 31 luglio l’uscita ufficiale; attese poi più presentazioni in numerose manifestazioni in Italia e non solo.

