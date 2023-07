Finale, si sblocca il calciomercato: Illiano, Pastorino e Zeggio ed il blocco di conferme

Finale Ligure. Era da diverse settimane che in quel di via Brunenghi si lavorava sottotraccia per creare il primo blocco di giocatori a disposizione di mister Ivan Monti per la preparazione pre campionato di settimana prossima. Questa sera, infatti, le prime operazioni sono state portate a conoscenza della stampa.

A livello di riconferme, il Finale avrà ancora a disposizione la stragrande maggioranza del pacchetto giovani dello scorso anno. In porta resta Dominik Mondino con il ritorno dal Ceriale di Gabriele Farrauto, mentre in difesa ecco Dario Arzarello con Giacomo Caligaris, Lorenzo Costantino, Lorenzo Chialone e Luca Marangi. A centrocampo confermato Ajet Talka con Leonardo Renda per quanto concerne il reparto offensivo.

