Fra venti giorni l’esordio ufficiale. Lo Spezia ricomincia col Venezia la vigilia di Ferragosto

Appuntamento allo stadio “Orogel” di Cesena per il battesimo ufficiale della stagione 2023-24 degli aquilotti di Massimiliano Alvini. E’ stato infatti ufficializzato il tabellone della prossima Coppa Italia e gli aquilotti, essendo lo stadio “Picco” impegnato nei lavori di ristrutturazione, saranno di scena al “Manuzzi”, impianto indicato dal club per il primissimo scorcio della stagione, in attesa di riavere a disposizione Viale Fieschi. La sfida alla formazione arancioneroverde è un test subito probante per i bianchi contro una delle possibili outsider della prossima cadetteria, reduce da un ottimo girone di ritorno che l’ha portata fino ai playoff: per i trentaduesimi di finale, di fatto il primo vero turno dopo il preliminare della settimana precedente, si giocherà lunedì 14 agosto alle 21. La gara sarà trasmessa sul Canale 20 Mediaset. La formula della Coppa Italia non è cambiata rispetto alle ultime edizioni, partita secca per ogni turno con l’eccezione delle semifinali che si disputano con l’andata e il ritorno e come è stato introdotto nella stessa stagione non ci sarà la regola dei gol in trasferta.

