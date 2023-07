In Liguria si potrà cacciare con arco e frecce, approvato l’emendamento della Lega

Genova. D’ora in poi in Liguria si potrà cacciare con arco e frecce. Lo prevede un emendamento alle disposizioni di carattere fiscale e finanziario presentato dal consigliere Alessio Piana della Lega e approvato (con 23 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti) durante la seduta di bilancio in Consiglio regionale.

Nel dettaglio, il provvedimento modifica la legge regionale 29 del 1994 che regola il prelievo venatorio. Per la caccia di selezione a capriolo, cervo, daino e camoscio sarà possibile usare “armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira” ma anche l’arco che – ricorda Piana nella relazione illustrativa del provvedimento – “è previsto dalla legge quadro nazionale ed è previsto in molte leggi regionali italiane”. Inoltre viene inserito il muflone tra le specie cacciabili.

