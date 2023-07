Istruzione sino ai 6 anni: alla Liguria assegnati 5,5 milioni di euro per edilizia, personale e gestione

Liguria. La giunta regionale ha approvato su proposta congiunta degli assessori alla Scuola Simona Ferro, all’Edilizia Marco Scajola e alle Politiche Socio sanitarie Giacomo Giampedrone la programmazione 2023 del ‘Fondo nazionale per il sistema integrato dei Servizi di educazione e di istruzione‘. L’obiettivo è quello di promuovere, consolidare e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

Alla Liguria sono stati assegnati dal ministero dell’Istruzione 5,55 milioni che Regione, con questo atto, provvederà a destinare ai vari Comuni. I fondi potranno essere utilizzati per finanziare le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

