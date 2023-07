La consigliera Crovara al Pronto soccorso per un caduta: “Ringrazio tutto il personale per la professionalità”

Gina Gabriella Crovara, consigliera comunale e provinciale, rivolge una lettera aperta di ringraziamento al personale del Pronto soccorso, di Radiologia e di Ortopedia dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia.

In un momento di grande difficoltà lavorativa quotidiana nella quale tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia si ritrovano causa le carenze di personale, sia medico che infermieristico, sia di Oss che di ausiliari, e che prestano la loro attività lavorativa in strutture datate, causa l’attesa del nuovo ospedale, ringrazio tutto il personale dei reparti in indirizzo per la loro professionalità dimostrata nell’assistenza al cittadino.

Sabato scorso ho avuto una caduta accidentale al mare, alle 18.00 mi sono recata al Pronto soccorso e qui devo evidenziare la professionalità di chi riceve la prima segnalazione del bisogno del paziente, in quanto senza neanche farmi passare dal medico di turno, mi ha fatto accompagnare subito in radiologia dove la dott.ssa Franchini Virginia, con grande professionalità, dopo avermi fatto fare per ben due volte i raggi con i quali aveva il dubbio della frattura, mi ha richiesto una Tac urgente che purtroppo dava chiarezza al dubbio.

La preparazione e la gentilezza della dottoressa e di tutto il personale di Radiologia è da mettere in evidenza, così come la professionalità del reparto Ortopedia/Tramautologia dove sono stata subito assistita dal dott. Palmieri Luca che ha predisposto per il confezionamento del gesso.

Alle ore 20.15 uscivo dimessa dal Pronto soccorso, ringrazio tutti gli operatori citati e anche gli operatori dei quali non conosco le generalità, per la loro professionalità e gentilezza nei miei confronti (tengo a precisare che non ni sono assolutamente presentata quale consigliere).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com