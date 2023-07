Lavagna: all’Hotel Quisitorna si parla d’amore d’altri tempi e non

Presso il Porticato Brignardello, a Lavagna, l’associazione culturale I Kaleidofuochi – compagnia filodrammatica -, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, quest’estate ritorna in scena con lo spettacolo “Hotel Quisitorna – Le non si contano”, una commedia molto simpatica e divertente dedicata a un luogo di villeggiatura scelto come destinazione per le vacanze dallo stesso gruppo di persone ogni estate.

L’Hotel Quisitorna è un albergo molto chic della nostra riviera dove si alternano una serie di coppie…un po’ sopra le righe. Il giardino è uno splendore, dalla terrazza si ammirano panorami mozzafiato, le camere perfette e fiori all’occhiello riservatezza e pudore. Anche per la storia tramandata di generazione in generazione di Oronzo e Genevieve, fidanzati già di una certa età che provano l’ebbrezza della prima notte d’amore!

