Genova. Una giornata molto impegnativa quella di oggi per la capitaneria di porto, il 118, ma anche per i bagnini e i semplici bagnanti che sono accorsi nelle spiagge lungo tutto il litorale genovese per soccorrere persone, spesso giovani, che si sono incautamente buttati in acqua. E poi a causa della mareggiata non riuscivano a tornare a riva.

Da Camogli a Nervi, a Quinto, fino alla spiaggia di Voltri. Le segnalazioni arrivare al 118 sono state almeno 15 oggi.

