Operaio morto a Vado, Natale: “In Liguria 51 infortuni sul lavoro al giorno”

“La sicurezza sul lavoro rappresenta la vera priorità su cui chi governa ad ogni livello istituzionale deve essere impegnato. È necessario monitorare, per la competenza pubblica, quanto accade negli appalti pubblici e pretendere che quanto promesso a livello regionale, l’implementazione degli uffici del PSAL (Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro) delle diverse Asl, venga attuata in tempi brevi”. Lo afferma in una nota Davide Natale, segretario del PD Liguria.

“La morte dell’operaio edile di Vado è l’ennesima tragedia che ci deve far riflettere una volta di più sulla necessità di puntare sulla sicurezza e di adottare tutte quelle misure preventive necessarie affinché chi lavora non deve rischiare la vita. Mai. Bisogna investire nella formazione e nella prevenzione, premiare le imprese virtuose, che applicano tutti i protocolli di sicurezza, e aumentare i controlli nelle aziende. In Liguria nei soli primi mesi del 2023 si contano oltre 51 infortuni al giorno, come Partito Democratico continueremo a batterci perché la sicurezza sul lavoro sia una priorità. La nostra vicinanza alla famiglia della vittima e ai colleghi dell’operaio”.

