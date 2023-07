Pallacanestro Sestri, primo arrivo: il playmaker Riccardo Pasqualetto

Genova. Nuovo arrivo in casa Pallacanestro Sestri in vista della nuova stagione, in cui i Seagulls prenderanno parte alla Serie B Interregionale. È Riccardo Pasqualetto il primo rinforzo, giovane playmaker frutto del vivaio del Cus Genova Basket.

Classe 20,03 cresciuto nella squadra universitaria, Pasqualetto nelle ultime stagioni ha conquistato sempre più spazio in Serie C Silver in Liguria fino a ritagliarsi un ruolo da protagonista in squadra. Vicecampione italiano ai Campionati Nazionali Universitari disputati a giugno a Camerino, il playmaker genovese è dunque il primo rinforzo dei Seagulls.

