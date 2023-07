Porto Antico: al via uno studio sperimentale per risanare l’acqua e i sedimenti

Genova. Prende il via uno studio sperimentale per il risanamento biologico delle acque e dei sedimenti del Porto Antico di Genova, con l’obiettivo di sviluppare un protocollo di utilizzo standard di bioattivatori capaci di migliorare lo stato di aree eutrofizzate e/o contaminate.

Lo studio è oggetto del dottorato di ricerca industriale in Scienze e Tecnologie Marine (XXXVIII ciclo, curriculum Scienze degli Ecosistemi Marini – Università di Genova) di Elvira Chiesa, biologa responsabile del laboratorio di analisi interno dell’Acquario di Genova. Il progetto di ricerca è finanziato dalla Fondazione Acquario di Genova onlus, con il sostegno dell’11th Hour Racing Team, un’importante organizzazione filantropica americana che raggruppa diverse Fondazioni e che sostiene anche il vincitore della Ocean Race 2022-23. Durante le varie fasi delle gare intorno al mondo, in ogni scalo sostiene il lavoro di un’organizzazione locale che si adopera per un’azione positiva per la salute degli oceani.

» leggi tutto su www.genova24.it