Premio di poesia Orsini, ancora aperte le iscrizioni

Ancora aperte le iscrizioni per il bando di partecipazione al 39° premio nazionale di poesia ’Cesare Orsini’ organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra insieme alla biblioteca civica C.Arzelà di Ponzano. Al concorso potranno partecipare poeti italiani e stranieri con un massimo di tre liriche inedite. In palio il premio in denaro ’Luigi Giannoni’ per i primi tre classificati (350, 250 e 150 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato) e il premio ’Lucia Mazzoni’ dedicato ai ragazzi e riservato agli studenti di elementari, medie e superiori.

Le liriche dovranno essere presentate alla segreteria entro il 18 agosto (info 0187 697175 / 0187 699041). La premiazione si terrà il 17 settembre alle ore 18.00 in piazza Colonna in località Ponzano Superiore, nel corso di una manifestazione popolare alla presenza di autorità politiche e della cultura.

