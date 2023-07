Rapallo: il parco De Martino, diventa centro di iniziative sociali e sportive

Procedono le iniziative legate al progetto “GRIP – Giovanili Rigenerazioni In Progress”, presentato dal Distretto sociosanitario n. 14, con capofila il Comune di Rapallo, in risposta al bando regionale per le Politiche Giovanili 2022. Il progetto è rientrato tra i dieci finanziati in tutta la Regione, ottenendo il massimo dell’importo previsto, a cui si aggiunge un co-finanziamento da parte di tutti gli enti coinvolti.

Questa volta, il Centro Giovani “ FuoriDaiBinari” del Comune di Rapallo e la rete dei soggetti partner, animeranno i giovedì sera del Parco DeMartino.

