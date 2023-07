Albenga. Situazione rientrata nel cantiere edile tra via Patrioti e via Dalmazia ad Albenga, dove oggi pomeriggio tre uomini si sono arrampicati su una gru in segno di protesta per il mancato pagamento di alcuni compensi da parte della ditta di cui sono dipendenti.

Questa sera i rappresentanti dell’impresa hanno raggiunto il cantiere e hanno avviato un “tavolo di confronto” a cui hanno preso parte anche il sindaco Riccardo Tomatis ed i carabinieri.

