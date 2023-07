Superbonus, M5s: “Neanche Arte può intervenire, si mette in ginocchio l’edilizia ligure”

Liguria. “Questa mattina, ho ritirato il nostro emendamento al Ddl 161 per inserire misure regionali per la circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio ligure: nonostante fosse stato respinto dal centrodestra in Commissione, come M5S non ci siamo dati per vinti e abbiamo tentato un’altra strada, quella cioè di far intervenire ARTE, come inizialmente suggerito dagli stessi uffici regionali”.

Lo rende noto il capogruppo del M5S Liguria Fabio Tosi in merito alla questione del Superbonus.

» leggi tutto su www.ivg.it