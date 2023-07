Trasporto pubblico, allarme dei sindacati: “Tpl Linea in passivo, parco mezzi al collasso e organico carente”

Liguria. I sindacati del trasporto pubblico in Liguria lanciano l’allarme in un documento unitario presentato ieri alla Regione in un incontro tra il presidente Giovanni Toti, l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori e le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal. Criticità “trasversali – denunciano – che coinvolgono tutto il settore e rendono sempre più difficile, e in alcuni casi impossibile, garantire un servizio adeguato“.

Il problema numero uno, secondo le organizzazioni sindacali, riguarda i soldi. Il Fondo nazionale trasporti è stato ridotto di oltre 1,5 miliardi di euro dal 2011 ad oggi. “La Regione Liguria riceve storicamente, sia per il trasporto su ferro che su gomma, circa il 4,08% del valore complessivo del fondo, pertanto, nonostante tutte le decurtazioni, ci si aspettava comunque un aumento delle risorse da mettere a disposizione, già dall’anno 2022. Purtroppo questo non è avvenuto”. Anzi, per l’ambito territoriale genovese le risorse sono diminuite a vantaggio delle altre province. “I contratti di servizio legati al trasporto su ferro prevedono l’indicizzazione all’inflazione: purtroppo la stessa corretta ed opportuna clausola contrattuale non è presente all’interno dei contratti di servizio stipulati dagli enti affidanti con le singole aziende liguri della gomma, a differenza di quello che accade in altre realtà italiane”.

