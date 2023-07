Albenga, in consiglio bilancio e Dup: “Più aiuti alla persona e investimenti su scuole, asfalti e telecamere”

Albenga. È andata in scena nella serata di ieri, una nuova seduta del consiglio comunale di Albenga, iniziata nel segno delle mozioni (tutte bocciate) e delle polemiche tra maggioranza e minoranza, in assenza però, almeno inizialmente, del sindaco Riccardo Tomatis, rimasto a seguire e mediare nella trattativa privata tra le parti scaturita dalla protesta di tre operai saliti su una gru per protestare in merito ad alcuni mancati pagamenti.

Sicuramente i temi più importanti del consiglio sono stati rappresentati dai punti 7, 8 e 9 relativi all’assestamento di bilancio, al programma triennale delle opere pubbliche e al Dup (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026, tutti approvati dalla maggioranza nonostante il voto contrario della minoranza e l’astensione del consigliere Minucci.

