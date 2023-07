Albenga Volley, prende forma la prima squadra: una conferma e un nuovo innesto

Albenga. L’Albenga Volley annuncia una nuova conferma e un arrivo per la rosa che affronterà il campionato di Serie B2 agli ordini di coach Barigione. Federica Cavallaro e Vanessa Faieta indosseranno la maglia biancoblù nella prossima stagione.

Federica, schiacciatrice classe 2003, prosegue la sua avventura con il club ingauno, inizia la sua carriera al VBC Savona, per poi arrivare ad 11 anni al PalaLeca come palleggiatrice. In Under 14 cambia ruolo, diventando l’attaccante che abbiamo potuto ammirare l’anno scorso. Nel 2019 conquista il campionato regionale con l’Under 16, per poi proseguire la sua avventura fino a conquistarsi la prima squadra con qui ha trionfato nell’ultimo campionato di C.

