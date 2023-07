Anche nel Tigullio si festeggia la caduta di Mussolini con una “pastasciutta antifascista”

Cogorno. Martedì 25 luglio, presso il Cantu di San Salvatore di Cogorno, erano oltre 200 gli antifascisti che hanno festeggiato la caduta della dittatura di Benito Mussolini con un piatto di pastasciutta.

L’evento è stato organizzato da Anpi Lavagna-Valli Aveto Sturla Graveglia e Anpi Sestri Levante Brigata Zelasco in collaborazione con Cgil Tigullio-Golfo Paradiso e Coop Liguria, in ricordo del piatto di pasta condito con burro e formaggio che fu offerto dai Cervi ai loro compaesani per festeggiare la caduta del regime.

