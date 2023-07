Atletica, magic moment Alba Docilia. Il presidente Terlizzi: “Negli ultimi tre anni una crescita senza pari, siamo solidi e ambiziosi”

Albisola Superiore. Una stagione ricca di risultati estremamente soddisfacenti. L’annata di gare dell’Atletica Alba Docilia non è ancora terminata, eppure è già entrata nella storia. È notizia di ieri infatti la conquista del triplete da parte della società, un traguardo davvero incredibile che ha ulteriormente acceso i riflettori sulla realtà albisolese.

A stilare un bilancio di quanto fatto fin qui è stato Stefano Freccero, vicepresidente e preparatore atletico il quale ha dichiarato: “La stagione non è ancora finita, siamo appena a metà. Per il momento possiamo vantare di essere la trentottesima squadra femminile in Italia, un traguardo davvero storico per la nostra società. Inoltre non dobbiamo dimenticare che, oltre al risultato di Modena e a quelli ottenuti dalle squadre under 23 e under 18, avremo ancora la nostra Martina Stranieri la quale prenderà parte ai campionati italiani Assoluti nei 400 ostacoli”.

