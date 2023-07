“Avete fatto ammazzare Ugo”, a Quezzi scoppia il caso sul cinghiale mascotte del quartiere

Genova. Lo avevano chiamato Ugo, proprio come il cinghiale “coccolone” che frequentava le strade e i sentieri del Righi una decina d’anni fa. Lui abitava a Quezzi, sulle alture della Valbisagno, e come il suo omonimo era diventato la mascotte di un intero quartiere, bazzicando sempre dalle parti di piazzetta Pedegoli, laddove la città incontra la campagna. Una convivenza che sembrava tutto sommato pacifica e senza problemi. Almeno fino a qualche giorno fa.

A lanciare l’allarme è stata Monica Casti, residente della zona e iscritta al gruppo Facebook Sei di Quezzi se…: “Ugo, bel cinghialotto che dormivi nelle aiuole di via Macchia, che facevi colazione al bar, che chiedevi cibo con quegli occhiotti languidi… Non creavi problemi a nessuno, eppure qualche malvagio ha voluto che tu ci lasciassi. Auguro a quel qualcuno tanto bene, auguro tanto bene a chi ha fatto portare via a morte certa il cinghialotto Ugo, mascotte di Pedegoli”.

