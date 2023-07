Blanca 2, ora la data è ufficiale: ecco quando andrà in onda la seconda stagione della serie tv ambientata a Genova

Genova. Dopo i primi mesi quest’anno dedicati alle lunghe riprese a Genova e le voci circolate sulla messa in onda in autunno finalmente la casa di produzione Lux Vide ha rivelato la data di messa in onda della seconda stagione di Blanca, l’amatissima serie con protagonista Maria Chiara Giannetta e il cane Linneo ambientata a Genova

Blanca 2 sarà trasmessa in prima serata su Rai1 dal 5 ottobre. La serie la si potrà vedere anche su Raiplay, dove è anche possibile, per chi se la fosse persa, vedere la prima stagione.

» leggi tutto su www.genova24.it