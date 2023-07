Calcio/ Genoa, tifosi in delirio per Mateo Retegui

Mateo Retegui ha conosciuto da vicino i tifosi del Genoa: entusiasmo in piazza De Ferrari con oltre 5000 i presenti in piazza in festa tra cori, fumogeni e anche fuochi d’artificio. Non sono mancati anche gli sfottò per i “cugini” della Sampdoria sulle note di “Bellissima”.

L’attaccante della Nazionale Italiana dopo la presentazione odierna alla stampa ha salutato i supporter rossoblu prima da una finestra di Palazzo Ducale e poi sul sagrato: un primo bagno di folla in attesa della prima partita al Ferraris davanti a un ostadio pieno anche in virtù della campagna abbonamenti che nella giornata odierna ha sfondato il muro dei 20mila abbonati.

