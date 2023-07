Carcare. Allenatore, vice allenatore e due assistenti. È così composto lo staff che per la stagione 2023-2024 si occuperà degli Esordienti della Carcarese.

Alla guida dei biancorossi leva 2011-2012 ci sarà una new entry: Davide Canavese. Patentato Uefa C, ha iniziato ad allenare nella Cairese (ultima stagione con la leva 2012 gruppo B), dopo una lunghissima militanza nell’Aurora come giocatore.

