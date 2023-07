Genova. Ennesima aggressione in piazza Caricamento. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, un giovane è stato accoltellato ed è finito all’ospedale Galliera in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti la polizia locale e la polizia di Stato.

