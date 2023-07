Da Sanca a Kouda, le sorprese dei tifosi. Che sono convinti: “Alvini uomo da Picco”

Dal 10 al 27 luglio, lo Spezia saluta Santa Cristina Valgardena e chiude la sua prima parte di ritiro, con tante indicazioni per il nuovo tecnico Massimiliano Alvini e per i tifosi spezzini, accorsi in parecchi in Val Gardena nelle tre settimane di militanza della squadra bianca. Tanti i curiosi che hanno assistito agli allenamenti a porte aperte di mister Alvini, oltre che alle partite con Sassuolo e Bochum, che hanno evidenziato i primi passi della squadra bianca, a meno di un mese dall’inizio del campionato (che potrebbe però slittare).

E presenti a diversi allenamenti, i tifosi hanno potuto conoscere da vicino alcuni dei protagonisti attesi della prossima stagione, individuando alcune ‘sorprese’, giocatori che hanno subito rubato l’occhio e per cui le aspettative ora aumentano. “Mi è piaciuto molto Zurkowski, mi sembra tornato quello di Empoli”, ci racconta Stefano Cherchi, tifoso delle Aquile che ha accompagnato la squadra negli ultimi giorni di ritiro. “Bene anche Bandinelli e Cassata, Serpe ha mostrato personalità, poi mi sono piaciuti Cipot, Sanca, che salta sempre l’uomo, e anche Kouda“. Proprio Kouda, primo acquisto della sessione, è uno dei ragazzi che ha maggiormente convinto i tifosi spezzini, che nel corso della partita con il Bochum gli hanno anche dedicato un coro di buon compleanno, visti i 21 anni compiuti lo scorso 25 luglio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com