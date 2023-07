Depurazione acque, il consigliere Carrara annuncia: “Stanno per partire le richieste di rimborso”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota stampa del consigliere comunale di Pietra Ligure Mario Carrara relativa alla situazione della depurazione e sulle prossime iniziative di recupero dei soldi pagati, secondo il capogruppo, “indebitamente nelle bollette”.

Stanno per partire le richieste di rimborso delle somme indebitamente richieste nelle bollette dell’acqua per una depurazione che non c’è e che, in queste condizioni, non si sa se mai si farà e se ci sarà. Intanto, per “tenere su la baracca” si inventano fandonie. Ma con le fandonie faranno poca strada perché la realtà piano piano sta venendo a galla.

