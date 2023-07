Deroga salva-Skymetro, l’opposizione lancia la battaglia: “Pronti a sostenere azioni legali”

Genova. “Siamo pronti a ogni tipo di azione per contrastare questa norma e ripristinare un principio di tutela ambientale”. All’indomani dell’approvazione in Regione della norma della giunta Toti che blinda lo Skymetro in Valbisagno derogando al divieto di costruire a ridosso dei torrenti, le forze di opposizione si preparano alla battaglia. Non più politica, però, ma legale. Anche perché il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile, attivo da mesi per opporsi all’opera col sostegno di realtà ambientaliste e pro-tram, sta già sondando la possibilità di un ricorso al Tar, che sarebbe il primo contro il prolungamento della metropolitana in sopraelevata fino a Molassana.

A porre la questione in maniera più esplicita è Gianni Pastorino, consigliere di Linea Condivisa: “Questa parte politica deve decidere di finanziare e aiutare ogni iniziativa di carattere giuridico contro questa norma. È un precedente e un vulnus di gravità inaudita. Credo che sarebbe necessario già domani iniziare a contattare avvocati amministrativisti per dargli un mandato e verificare la reale consistenza della norma dal punto di vista giuridico. Non si può lasciare la battaglia a un’opposizione politica in aula, bisogna andare in un’aula di tribunale”. L’associazione presieduta da Rossella D’Acqui, confluita nelle liste rossoverdi in Comune e Municipio, ha già supportato le iniziative contro la funivia di Forte Begato e l’antenna telefonica sulle alture di Sampierdarena.

» leggi tutto su www.genova24.it