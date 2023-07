Fascia di rispetto a Fossamastra, l’Adsp presenta i progetti pubblicamente

Lunedì 31 luglio, presso l’auditorium della biblioteca Beghi in via Palmaria, alle 18, l’AdSP del Mar Ligure Orientale presenterà al pubblico le due ipotesi progettuali, sviluppate dallo studio di ingegneria e architettura Policreo di Parma, relative alla fascia di rispetto tra porto e città da realizzarsi tra Via Valdilocchi e la Darsena Pagliari, nel quartiere di Fossamastra. Presenti all’evento, oltre all’arch. Beccarelli dello studio Policreo, il Segretario Generale dell’AdSP, Federica Montaresi, il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore all’Urbanistica del Comune della Spezia, Patrizia Saccone. L’incontro è rivolto soprattutto agli abitanti del quartiere, in modo che questi possano valutare le due ipotesi sviluppate e possano esprimere nel merito le proprie considerazioni, nell’ottica di consentire la massima partecipazione pubblica alla scelta della soluzione progettuale più gradita.

