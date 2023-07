Formazione, il bilancio della Fondazione Cif: in un anno mille allievi, l’80% trova lavoro in sei mesi

Genova. Circa 1000 allievi seguiti complessivamente in un anno attraverso le diverse attività formative; oltre 10.000 ore di formazione erogata; circa 2300 ore di tirocini; 155 collaboratori per l’area formativa e 21 dipendenti; 150 aziende con cui è attiva una collaborazione; esiti occupazionali intorno all’80% entro sei mesi dalla fine dei percorsi di formazione professionale: ecco, in sintesi, la fotografia di Fondazione CIF Formazione che emerge dal primo bilancio sociale, relativo al 2022 (scaricabile a questo link).

“Per Fondazione CIF il bilancio sociale non è un obbligo di legge, ma sentivamo il dovere e la necessità di intraprendere un percorso di valutazione e restituzione dei risultati di un anno di impegno accanto a giovani, fasce deboli, lavoratori disoccupati e occupati in cerca di riqualificazione, aziende” commenta Giacomo Costa Ardissone, presidente di Fondazione CIF Formazione. “Da questo documento, in cui abbiamo cercato di rappresentare sinteticamente il nostro lavoro nelle sue tante sfaccettature, emerge anche la volontà di continuare a guardare al futuro e di puntare a obiettivi sempre più ambiziosi, con spirito di innovazione e senso di responsabilità, nella consapevolezza di essere anello strategico tra domanda e offerta nel complesso mondo del lavoro, oltre che importante tassello di quella comunità educante così preziosa per le giovani generazioni”.

