Genova. È febbre-Genoa. Un annuncio a fine presentazione di Mateo Retegui da parte del presidente del Genoa Alberto Zangrillo conferma che i tifosi rossoblù stanno rispondendo numerosissimi all’appello di abbonarsi.

Sarà l’effetto Retegui, sarà il ritorno in serie A, sarà il ritrovato entusiasmo per una Società che vuole investire, sta di fatto che le code davanti al Genoa Store per la vendita libera degli abbonamenti erano già evidenti sin dalle prime ore del mattino di ieri.

