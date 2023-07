Giovedì di Luglio a Savona, Danila Satragno: “Un’emozione tornare a casa”. Sul palco anche Daniele Silvestri

Savona. “E’ un emozione enorme tornare a Savona, la vita mi ha portata a girovagare ma tornare alle proprie radici è la cosa più bella del mondo“. Danila Satragno, vocal coach savonese che segue tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale, torna nella Città della Torretta nell’ambito del Savona Downtown Music Festival: “L’ultima volta che ho cantato a Savona ero al teatro a Chiabrera”.

Tra i tanti cantanche ha seguito non poteva non esserci la savonese Annalisa Scarrone: “Tra poco uscirà un altro valbormidese”, ha anticipato Satragno. A lei l’onore di aprire il concerto di questa sera, l’ultimo degli appuntamenti dei Giovedì di luglio, in una piazza Sisto, anche oggi, gremita.

» leggi tutto su www.ivg.it