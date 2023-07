Gruppo Bper continua la forte crescita: utile netto a 28 milioni

Liguria. Approvata giovedì 27 luglio la Relazione semestrale al 30 giugno del gruppo Bper, che chiude con un utile netto di 28 milioni di euro, migliorando del 157% (+17,1 milioni) il risultato dello stesso periodo del 2022 (10,9 milioni) e realizzando sostanzialmente in sei mesi il risultato del 2022.

Il margine di interesse e quello di intermediazione registrano una rilevante crescita rispetto al 2022 toccando rispettivamente i 51,1 milioni (+23,2%) e i 75,2 milioni (+25,3%), con il margine di interesse che si attesta in aumento per il decimo trimestre consecutivo. I Bibankers sono 225 (di cui il 63% donne, con l’età media che scende ulteriormente a 43,4 anni), a cui abbiamo erogato in questi 6 mesi 6.071 ore di formazione.

