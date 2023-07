La proposta dell’opposizione: “Intitolare a Paolino Ranieri il palahockey di Sarzana”

A poco più di una settimana dalle roventi polemiche che hanno accompagnato l’uscita di Anpi dalla sua ormai ex sede nella struttura del palahockey (dove saranno effettuati interventi di ristrutturazione), i gruppi di opposizione PD e Sarzana Protagonista hanno presentato una mozione per chiedere l’intitolazione della struttura a Paolino Ranieri.

“La Città di Sarzana – si legge nel documento firmato da Beatrice Casini e Matteo Tiberi – medaglia d’argento al valore militare, riconosce nei valori dell’antifascismo e della Resistenza il suo patrimonio fondativo e identitario, in armonia con la Costituzione della Repubblica. Paolino Ranieri, “Andrea”, nato a Sarzana il 5 settembre 1912 e morto a Sarzana il 3 giugno 2010, rappresenta uno dei simboli più autorevoli della storia della Città, con la sue esperienza decennale di antifascista, comandante partigiano, sindaco dal 1946 al 1971 e presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, nonché ispiratore del Museo Audiovisivo della Resistenza delle province di Massa Carrara e La Spezia. A tredici anni dalla sua scomparsa – si legge ancora – rimane la possibilità di provvedere a una intitolazione per onorare e tramandare la sua memoria alle nuove generazioni di Sarzanesi; il Palahockey sito in Piazza Terzi svolge una funzione di grande rilievo per l’educazione allo sport e alla socialità di centinaia di giovani insieme alle loro famiglie, che lo frequentano con assiduità e passione”.

Da qui la proposta della mozione che impegna sindaco e giunta “a porre in essere ogni atto utile a conseguire l’intitolazione del Palahockey di Piazza Terzi a Paolino Ranieri, antifascista, comandante partigiano, sindaco e presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, allo scopo di perpetuarne il ricordo in un luogo simbolo di socialità e sport, nel segno dei valori di democrazia e libertà su cui si fonda l’identità civile di Sarzana”. La mozione sarà inserita nel consiglio comunale in programma domani pomeriggio.

