Noli. La sezione Anpi di Noli piange la scomparsa del suo socio più anziano, il partigiano Luigino Froio.

Nato a Catanzaro il 1^ gennaio 1924 e membro del comitato di sezione dal 2013 al 2018, Luigino partecipa alla Resistenza nelle file della Brigata Partigiana Autonoma Friuli e per questo nel 1985 viene insignito dal presidente della Repubblica Sandro Pertini del “Diploma d’onore come combattente per la libertà d’Italia 1943/1945.”

» leggi tutto su www.ivg.it