Lerici, la presidente Nardone: “Stupore e sconcerto per l’intervento di Siamo il Golfo dei poeti sulla convocazione del Consiglio”

“Con stupore ho preso atto della nota del gruppo consiliare Siamo il Golfo dei poeti in merito alla convocazione del Consiglio comunale di Lerici del 25 luglio scorso. Lo sconcerto è dettato soprattutto del fatto che essendo proprio il capogruppo Nebbia Colomba colui che riveste il ruolo di vice presidente del Consiglio comunale nessuno meglio dello stesso dovrebbe conoscerne la normativa di riferimento, nonché le limitazioni alla discrezionalità di convocazione imposte dalle varie scadenze annuali. Per di più, già nelle prime commissioni capigruppo convocate nel 2020, vennero definiti i periodi di fermo annuale delle assemblee consiliari proprio affinché tutti i membri potessero avere un calendario al fine di pianificare eventuali ferie lavorative minimizzando così l’incidenza alla partecipazione degli stessi alle pratiche di consiglio”. Così Luisa Nardone, presidente del Consiglio comunale di Lerici, replica al recente intervento di Siamo il Golfo dei poeti.

“Ciò premesso – prosegue Nardone -, è noto a tutti quale impegno richieda esercitare il ruolo di consigliere comunale sia in termini di studio delle pratiche che di tempo speso per farlo, e ben comprendo e riconosco la serietà e la dedizione con le quali tutti i consiglieri sia di minoranza che si maggioranza rivestono ed esercitano il proprio ruolo istituzionale. È pertanto evidente come sia sempre stata ben lieta di vedere quanto fosse l’impegno di tutti a presenziare, tanto da contattare preventivamente ognuno per garantire la massima partecipazione degli eletti alle assemblee, esattamente come fatto anche nella circostanza della definizione della data dell’ultimo Consiglio comunale, constatando così la lamentata assenza del capogruppo Nebbia Colomba. Sono certa che le assenze in Consiglio comunale, legittime e previste da Tuel e Statuto comunale, non ledano minimamente il buon esercizio del ruolo di consigliere né, tanto meno, che un legittimo impedimento possa di fatto minare il necessario e corretto confronto democratico. Sembra, a mio parere, invece, che da tali dichiarazioni del capogruppo si rilevi uno sforzo malcelato di rendere note, con motivazioni fantasiose e poco plausibili, le giustificazioni delle avvenute assenze personali al solo scopo di distogliere l’attenzione su ipotetici accertamenti circa la serietà e la fondatezza delle stesse nel merito. Il che è difficilmente comprensibile perché, né io come presidente del Consiglio, né altri consiglieri, abbiamo mai dubitato della dedizione del capogruppo per il territorio e la politica, né, tanto meno, nella serietà nell’esercizio del delicato ruolo istituzionale che non è stato intaccato dalle trasferte lavorative che lo hanno visto protagonista e che non gli hanno impedito di presenziare alle sedute consigliari in quasi tre anni di vissuta partecipazione politica”.

