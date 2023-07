Rapallo: in parrocchia a San Michele, la situazione delle donne in Iran

Da Alessandra Rotta, Parrocchia San Michele di Pagana

Il 29 luglio nel giardino della Parrocchia di San Michele in uno scenario unico, tra pini marittimi, cielo stellato e una vista sul mare mozzafiato Farian Sabahi, ricercatrice senior in Storia contemporanea presso l’Università dell’Insubria, una delle massime esperte di Iran, ci parlerà della situazione delle donne in Iran, una testimonianza in prima persona a partire dai suoi libri Noi donne di Teheran (comprendente un’intervista al Premio Nobel per la pace) e Non legare il cuore. La mia storia persiana tra due Paesi e tre religioni.

Un’occasione davvero rara e preziosa per tutti noi. Farian Sabahi sarà inoltre accompagnata da una composizione del violioncellista iraniano Babak Khayami Lacrimosa che, come scrive l’autore, ci ricorda una parte del requiem di Mozart e di Verdi nel quale la musica ci comunica un lutto ma nelle dimensioni mistiche in cui le lacrime si trasformano in meditazione,composta per le vittime che hanno combattuto per ottenere i diritti umani in Iran. Le note iniziali ,riprendendo le parole poetiche dello stesso compositore,sembrano delle luci da lontano in un sogno con la coscienza di svegliarsi e aprire tutte le porte e le finestre per portare la luce vicino e dentro la stanza, ma al momento del risveglio, arrivano quelle note graffianti che ci riportano nel buio.

Una serata che darà grande emozioni a tutti.

Una dimostrazione dell’impegno della rassegna Sotto il campanile nel ricercare occasioni speciali per il suo pubblico di affezionati.

Coordina Emanuela Castello, giornalista.

