Recco: Rotunno si ripresenta in Consiglio a sostegno di Gandolfo

Da Giuseppe Rotunno, consigliere comunale Recco

In occasione delle elezioni comunali del 2019 ho dato vita, insieme ad altri amici, ad una lista civica, di nome e di fatto, che esprimeva come candidato sindaco Gianluca Buccilli.

La compagine denominata “Civica” si presentava come totalmente indipendente dai partiti e vedeva la partecipazione, oltre che di persone provenienti dalla società civile, anche di candidati che vantavano una precedente militanza politica in partiti afferenti tanto all’area del centro sinistra quanto a quella del centro destra.

Questa proposta politica è stata di fatto bocciata dagli elettori, che hanno invece premiato le liste nate come espressione omogenea delle più note coalizioni di partito, sia quella di centro destra guidata da Carlo Gandolfo, risultata vincitrice delle elezioni, sia quella di sinistra classificatasi al secondo posto.

A mio giudizio, nel corso di questi anni la lista “Civica” si è ulteriormente svuotata di significato: molti vi hanno perso interesse, altri hanno ripreso l’attività politica all’interno dei partiti, quali che fossero, da cui provenivano.

Io stesso mi sono presentato alle ultime elezioni regionali nelle liste di Fratelli d’Italia, il partito che ha raccolto l’eredità politica di Alleanza Nazionale di cui sono stato, nel corso di tanti anni, iscritto, dirigente e capogruppo in Consiglio Provinciale.

Si è così creata una situazione particolare e difficilmente sostenibile all’interno del consiglio comunale di Recco, dato che Carlo Gandolfo, oltre che Sindaco, è anche esponente di spicco dello stesso partito.

Ma al di là di queste considerazioni di ordine politico, mi preme sottolineare un sostanziale apprezzamento per l’operato del Sindaco che, pur fra tante difficoltà, si sta prodigando per garantire alla città importanti risultati amministrativi.

Per queste motivazioni ritengo non più praticabile l’appartenenza ad un gruppo che si colloca formalmente all’opposizione, per quanto sempre interpretata dal capogruppo Buccilli in maniera collaborativa e costruttiva.

Parimenti, non entro a far parte del gruppo di maggioranza “Lista per Recco”, che è derivazione della compagine che si era presentata alle elezioni del 2019.

Formo pertanto un mio gruppo autonomo, limitandomi a garantire un appoggio esterno e un contributo di idee al sindaco Carlo Gandolfo, senza alcun tipo di ruolo o incarico istituzionale.

