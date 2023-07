Rigassificatore a 4km da Vado ma a 2,8 da Savona? Pasa: “Metodo di Toti sbagliato. Compensazioni? Reindustrializzare la Valbormida”

Vado Ligure. La nave si troverà a 4 km dalla costa di Vado Ligure. E’ una delle uniche due informazioni attualmente disponibili sul futuro rigassificatore annunciato nei giorni scorsi da Snam e Regione Liguria (l’altra informazione è il riutilizzo di 28 km di tubature esistenti, particolare su cui però per ora nemmeno la proprietaria delle tubature – Tirreno Power – ha dettagli). Questo, però, potrebbe significare – il condizionale in questa fase è d’obbligo – che la nave, paradossalmente, si troverebbe più vicina alla costa di Savona.

A esprimere il dubbio è Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil: “La conformazione ‘a golfo’ della nostra costa è tale che, tracciando una linea di 4 km partendo dalla costa di Vado, il punto a cui si arriva si trova a soli 2,7-2,8 km da quella di Savona” fa notare (foto in alto a sinistra). Certo, in questa fase è prematuro trarre qualsiasi conclusione, non avendo ancora solide basi progettuali su cui discutere ma solo informazioni di massima (tradotto: i 4 km dalla costa potrebbero essere calcolati da un altro punto e in un’altra direzione).

» leggi tutto su www.ivg.it