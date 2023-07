Rigassificatore, incontro in Regione con sindacati e associazioni: “Coinvolgere le imprese del territorio”. Si attende il progetto

Savona/Vado Ligure. Conoscere i dettagli tecnici del progetto, potenziamento delle infrastrutture, il coinvolgimento delle imprese locali per la costruzione, manutenzione e gestione dell’impianto. Sono queste le richieste presentate al commissario Giovanni Toti durante l’incontro di oggi pomeriggio in Regione per il rigassificatore che sarà al largo della costa di Savona e Vado dalla seconda metà del 2026 per i successivi 17 anni. Presenti l’assessore Benveduti il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, le organizzazioni sindacali ed datoriali, il Rina.

Si attende ancora la presentazione del progetto e i sindacati hanno chiesto un incontro con Snam per avere ulteriori dettagli.

