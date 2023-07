Rigassificatore, Olivieri a Pasa: “Io coinvolto da Toti? La Provincia è un’istituzione. I sindacati hanno un altro ruolo”

Savona. “Se Pasa vuole fare contrapposizione faccia come ritiene, ma la Provincia è un’istituzione e come tale viene coinvolta in determinati processi decisionali. Non bisogna dimenticare che ognuno ha il proprio ruolo“. Così il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri replica al segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa in merito al rigassificatore che dal 2026 sarà a Vado Ligure.

Pasa ha criticato l’approccio del governatore ligure Giovanni Toti e evidenziato che tra i soggetti coinvolti ci sarebbero solo gli amministratori locali legati al suo partito: “Il metodo utilizzato da Giovanni Toti non è più accettabile. Quando c’è qualcosa da condividere con il nostro territorio lui lo fa solo con Monica Giuliano, sindaco di Vado Ligure, e Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia”.

