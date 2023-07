Rigassificatore, vertice in Regione con sindacati e industriali. Toti: “Prima dell’estate incontro con il ministero dell’Ambiente”

Genova. “Prima dell’estate ci sarà un nuovo incontro con il ministero dell’Ambiente per definire nei dettagli tutto il percorso del rigassificatore di Vado e per definire anche le disponibilità per quelle cosiddette opere di accompagnamento che dovranno ovviamente intervenire insieme al rigassificatore stesso, come fu per la stessa piattaforma di Vado e come accade per altre importantissime infrastrutture del Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario all’opera, alla fine dell’incontro con le parti sociali e datoriali del territorio savonese.

All’incontro non c’erano direttamente referenti di Snam, la relazione tecnica è stata affidata a un consulente del Rina, in videocall. Sostanzialmente sono state confermate le informazioni arrivate nei giorni scorsi.

