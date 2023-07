‘Santa’: oggi a Villa Durazzo, concerto di Federico De Caroli “Deca”

Da Musicamica

Giovedì 27 Luglio 2023 ore 21:30 a Villa Durazzo in S. Margherita Ligure, nell’ambito di Santa Festival 2023, organizzato da Associazione Musicamica di Genova, in collaborazione con il Comune di S. Margherita Ligure nell’ambito dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale in Villa Durazzo ora alla XVI edizione, e il contributo della Regione Liguria, si terrà il concerto “Isole invisibili nella città dei sogni” di e con Deca, Compositore, pianista, produttore musicale; docente di musica e di teorie della comunicazione. Più diffusamente conosciuto con lo pseudonimo Deca, con cui ha firmato la quasi totalità della sua discografia dal 1985 ad oggi, si è affermato soprattutto come autore di musica elettronica e musica ambient, accostandosi poi ad altri ambiti come quello teatrale, multimediale e televisivo. Autore di brani per la RAI da oltre un decennio (Rai Tre, Rai Storia), attualmente lavora anche per varie produzioni estere, distribuito in America dal catalogo di APM Music a Hollywood, con cui opera in veste ufficiale di compositore.

