Sarzana riabbraccia la Mostra nazionale dell’Antiquariato

L’Associazione Antiquari Sarzanesi, con Elisabetta Sacconi in qualità di curatrice, con il patrocinio e il sostegno del Comune Sarzana e con la partnership di Confcommercio La Spezia, in accordo con la Direzione Regionale Musei Liguria, organizzeranno – a dieci anni dalla sua ultima edizione – la Mostra Nazionale dell’Antiquariato che, con la Soffitta della Strada, è stata appuntamento fisso per addetti ai lavori, appassionati e turisti per oltre tre decenni.

Risale infatti al 1978 la sua prima edizione, tenutasi nelle vecchie scuole di via XXI Luglio, mentre successivamente la sede permanente prescelta è diventata la prestigiosa della Fortezza Firmafede, capolavoro dell’architettura rinascimentale fiorentina, in grado di accogliere nei suoi spazi suggestivi oggetti altrettanto importanti e di qualità, frutto di una ricerca rigorosa.

