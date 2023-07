Si avvicina la Soffitta della Strada di Sarzana, poi inizieranno riflessioni su format e durata

“Auspichiamo che la Soffitta nella Strada sia sempre più legata alla Mostra Nazionale dell’Antiquariato che ne rappresenta un traino importante, anche se quest’anno proseguirà con la stessa formula e una quarantina di banchi sistemati più o meno nelle strade dell’anno scorso”. Così l’assessore al commercio del Comune di Sarzana Luca Ponzanelli che a margine della presentazione della mostra mercato della Firmafede è si è soffermato anche sulla manifestazione che quest’anno – dal 5 al 20 agosto – taglierà il traguardo della 59esima edizione dopo aver avuto continuità anche nel delicato periodo del Covid. “A fine stagione – ha proseguito – sarà necessaria un’attenta riflessione per valutare il futuro del format, i costi e la sua durata. Credo sia giusto mettere un punto sul passato per provare anche a rilanciarla visto che da qualche anno non ricalca i fasti del passato”.

Rilancio che cerca anche la Calandriniana, pronta per la 43esima edizione che si svolgerà, come da tradizione, in contemporanea con la Soffitta.

“Quest’anno farà un piccolo passo avanti visto che gli artisti coinvolti saranno otto – aggiunge l’assessore alla cultura Giorgio Borrini – anche perché l’intenzione dell’Amministrazione è quella di continuare a valorizzarla preservandone la qualità identitaria che la contraddistingue. Lavoreremo per restituirle un numero adeguato di espositori”.

